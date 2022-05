Inps: in arrivo pagamenti reddito di cittadinanza aprile

È dell'ultima settimana la notizia che l'Inps è in ritardo con i pagamenti della mensilità di aprile del reddito di cittadinanza. I beneficiari del RdC possono cominciare a tirare un sospiro di sollievo. L'Inps, infatti, da giovedì 5 maggio per la maggior parte dei nuclei familiari ha erogato la mensilità ritardataria, dando la disposizione economica a Poste Italiane. È ora compito delle Poste ricaricare le card del RdC. Di norma le ricariche avvengono il giorno successivo in cui l'Inps dà la disponibilità dei soldi. Quindi venerdì 6 maggio le mensilità di aprile dovrebbero arrivare.

Dal momento che il numero verde 800-666888 per controllare il saldo della card è spesso irraggiungibile nei giorni dei pagamenti, per controllare che l'importo sia arrivato bisogna entrare nel portale MyInps con la Spid e verificare che sotto la voce "rendicontazione da poste" nella mensilità di riferimento ci sia la data del pagamento. Per le famiglie che ancora non vedono la mensilità di aprile entrando nel portale MyInps, stando a quanto dice un addetto allo sportello dell'Inps, "il ritardo non dovrebbe durare a lungo".

