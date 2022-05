SUSSIDI Inps: pagamenti reddito di cittadinanza aprile in ritardo

I beneficiari del reddito di cittadinanza hanno avuto una brutta sorpresa: la mensilità di aprile, infatti, ancora non è stata pagata a molti nuclei familiari. Contrariamente a quanto si legge in molti siti, la causa del ritardo non è strettamente legata a coloro che hanno diritto anche all'assegno unico familiare, bensì, come sostenuto da un addetto Inps del contact center, "il ritardo è generale" ed è riconducibile ad "un'esplosione di nuove domande, più di 96mila rispetto alla media" e dunque alla difficoltà di gestione delle stesse. Sul quando verranno pagate le mensilità di aprile, l'Inps non ha saputo fornire una risposta, se non quella che "bisogna attendere".

