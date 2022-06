FONDAZIONE CETACEA Inquinamento e rifiuti, a Rimini l'iniziativa: “Tutti insieme per il mare pulito”. Evento che rientra all'interno della cornice di Into the Blue Sea life fest 2022 in collaborazione con Rimini Smoke Box

Rifiuti e inquinanti stanno danneggiando la salute degli oceani in maniera irreversibili ma insieme si può fare tanto. È questo il motto dell'attività organizzata da Fondazione Cetacea, in collaborazione con Rimini Smoke Box, per contrastare il problema dei rifiuti in mare.

Una mattina per ripulire la spiaggia libera di Rimini, tutti i rifiuti pescati e raccolti verranno catalogati secondo il protocollo della Marine Stategy della commissione europea.

Nel servizio le interviste a Alice Pari (Fondazione Cetacea) e Elia Ricciotti (Rimini Smoke Box)

