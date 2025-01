Insegnanti e burnout, Giordano: “Servono interventi su organizzazione e relazioni”

Nel video, in collegamento Zoom, Katuscia Giordano, psicologa di gestione delle crisi

"La scuola - dice Katuscia Giordano, psicologa di gestione delle crisi - non deve solo istruire, ma anche prendersi cura di chi vi lavora e di chi la vive. Un ambiente scolastico favorevole è una responsabilità condivisa. E si è notato che anche al ritorno delle vacanze natalizie, ci sono sintomi di disagio, che si riscontrano a livello sistemico. Di solito, le cause principali riconosciute anche tramite studi, come quello della Bicocca di Milano, portano alla luce il fatto che non sono tanto delle condizioni che derivano dal rapporto con gli studenti, ma fattori sistemici, come ad esempio il mancato riconoscimento economico, l'eccessivo carico burocratico che gli insegnanti si trovano ad assolvere, ma anche classi sovraffollate e difficoltà nelle relazioni professionali con colleghi e genitori.

Gli effetti che ha questa situazione sul sistema scolastico va anche ad incidere su dei costi sociali, in quanto sarebbe necessario avere un approccio integrato che includa la prevenzione e il supporto psicologico, ma anche la riorganizzazione del sistema scolastico per renderlo più sostenibile. Una ricerca EMPAP, che è l'ente di Previdenza e assistenza degli psicologi, ha mostrato tramite l'iniziativa 'Vivere Meglio' che ogni euro investito in promozione della salute mentale genera due euro di ritorno sociale, proprio anche evitando le riduzioni di assenze sui luoghi di lavoro, fenomeni dall'assenteismo al prezentismo, ovvero, quando c'è una presenza fisica con produttività ridotta, ma anche in termini di costi sanitari e di ospedalizzazione. Emerge la necessità di interventi strutturali che portano quindi a creare dei servizi che possano accogliere prima queste necessità, queste domande, così che poi non impattino su tutti i costi che derivano dal non attuare queste iniziative”.

