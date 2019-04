Inseguimento a piedi a Rimini, Poliziotti arrestano topo d'appartamento

Nella serata di ieri, un residente in via Valturio ha sentito rumori al piano sottostante la sua abitazione. L'appartamento è del cugino, fuori città per le feste, così è sceso per controllare mettendo in fuga due malviventi che erano entrati in casa rompendo un vetro. Una volante della Polizia di Stato si così messa alla ricerca dei ladri. Uno aveva fatto perdere le proprie tracce, mentre il secondo era stato segnalato nei giardini delle abitazioni di via Marco Polo. Dopo aver trovato una scarpa da ginnastica ed un cacciavite, uno dei due agenti ha individuato un fuggitivo nascosto in una siepe. Ne è scaturita una colluttazione, con oggetti lanciati verso il poliziotto. Solo con l'arrivo del collega e di un'altra volante, l'uomo si è placato. Subito perquisito, all'interno dello zaino sono stati rinvenuti monili d'oro, denaro e materiale per lo scasso. Tratto in arresto, B.S. trentaduenne di origine albanese, è stato portato ai Casetti di Rimini in attesa del rito direttissimo.