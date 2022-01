INCIDENTE Inseguimento con speronamento a Rimini: feriti 4 carabinieri

Inseguimento con speronamento ieri sera a Rimini. Attorno alle 22.30 una pattuglia dei Carabienieri ha intimato l'alt per un regolare controllo ad un veicolo adibito al trasporto di bibite, ma l'autista ha deciso di darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento che ha coinvolto diverse pattuglie, terminato con lo speronamento di un'auto dei militari e danni ad altre due veicoli dei Carabinieri. L'uomo, secondo le prime impressioni alla guida sotto effetto di stupefacenti, è stato arrestato. 4 Carabinieri sono stati portati in pronto soccorso con traumi e contusioni per effettuare tutti gli accertamenti. Sul posto il personale del 118 e la Polstrada per i rilievi del caso.

