CRONACA Inseguimento nella notte sulla Marecchiese, chiodi e estintore contro i carabinieri Banda in fuga abbandona l’auto a Villa Verucchio. Indagini in corso, diversi veicoli con le gomme a terra.

Notte ad alta tensione tra mercoledì e giovedì lungo la Marecchiese, all’altezza di Villa Verucchio. Intorno alle 3.45 una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a un’Alfa sospetta, ma il conducente ha accelerato dando il via a un folle inseguimento nell’entroterra riminese.

Durante la fuga, uno dei malviventi si è sporto dal finestrino utilizzando un estintore per creare una cortina fumogena, poi ha lanciato la bombola contro la “gazzella”. Subito dopo sono stati disseminati sull’asfalto chiodi a tre punte che hanno forato due pneumatici dell’auto di servizio, costringendo i militari a fermarsi e a chiedere rinforzi.

Altre pattuglie sono intervenute e poco dopo l’Alfa è stata trovata abbandonata nei pressi del Riviera Golf. I fuggitivi sarebbero scappati a piedi nei campi, facendo perdere le tracce. Diversi automobilisti hanno forato passando sui chiodi. Sono in corso indagini per identificare la banda, che potrebbe essere legata ai recenti furti in Valmarecchia.

