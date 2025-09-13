Insulti omofobi nell'armadietto di un infermiere dell'Ospedale Bufalini di Cesena

Sta generando molto scalpore la vicenda accaduta all’ospedale Bufalini di Cesena, dove un dipendente, rientrato dalle ferie nei giorni scorsi, ha trovato una scritta omofoba sull’armadietto a lui assegnato nello spogliatoio del personale. Una frase offensiva che ha subito scatenato sdegno e condanna unanime da parte delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stata Mara Bruschi, presidente di Agedo Rimini-Cesena, organizzazione che riunisce genitori e familiari di persone LGBTQ+. Bruschi ha raccontato che la vittima è suo genero, sottolineando la gravità di un gesto che non può essere ridotto a “una bravata”, ma che rappresenta un vero atto di discriminazione sul luogo di lavoro. Ha fatto seguito un lungo sfogo su Facebook dell'infermiere coinvolto, Mattia Montanari, 32enne forlivese e residente a Gatteo.

La risposta della sanità romagnola non si è fatta attendere. La Direzione dell’Ausl Romagna, insieme a quella dell’ospedale Bufalini, ha parlato di “forte condanna al gesto” e ha espresso “piena solidarietà e vicinanza” al dipendente colpito, annunciando di voler fare chiarezza e valutare anche possibili azioni legali. L’azienda sanitaria ha ricordato inoltre il percorso già avviato da due anni con le associazioni locali, attraverso un tavolo permanente contro l’omofobia e per i diritti delle persone LGBTQ, che ha prodotto indagini, momenti formativi e iniziative rivolte al personale sanitario.

Durissima anche la presa di posizione della Regione Emilia-Romagna, che ha definito il gesto “inqualificabile e inaccettabile”. L’assessora alle Pari Opportunità Gessica Allegni ha ribadito che “in Emilia-Romagna non c’è spazio per l’odio omofobico” e che le istituzioni devono farsi garanti di ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi. Accanto alle istituzioni, sono intervenuti anche i sindacati, che hanno condannato l’accaduto parlando di “atto lesivo della dignità personale” e chiedendo provvedimenti concreti: dall’individuazione dei responsabili a percorsi di sensibilizzazione interna.











