Intelligenza Artificiale e lavoro: le riflessioni dell'economista Stefano Zamagni

L'economista Stefano Zamagni

Un momento alto di riflessione con il prof. Stefano Zamagni, economista di fama internazionale, per sapersi meglio orientare tra rischi e occasioni professionali in un mondo che cambia. La conferenza promossa dalla neonata associazione Roveto Ardente, si concentra sul tema: “Intelligenza artificiale e futuro del lavoro: tra opportunità, diseguaglianze e nuove competenze”.

Focus sul progetto trans-umanista, che va per la maggiore – spiega – per ragioni meramente economiche, foraggiato dai colossi high-tech, avverso al progetto neo-umanista, d'impronta etica, che però non riceve altrettanti finanziamenti. "E nessuno ne parla" – sottolinea.

Nel video estratti dall'intervento dell'economista Stefano Zamagni