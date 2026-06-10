Intelligenza artificiale in polizia, Piantedosi: "Non ci sarà nessun Grande Fratello"

Il Consiglio dei ministri con due decreti legislativi adegua la propria normativa a quella europea in materia di intelligenza artificiale, con competenze che interessano più della metà dei ministeri, ecco il perché della conferenza stampa affollata. Spiega il sottosegretario Mantovano. Il primo dei decreti è l'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia ma, assicura il ministro Piantedosi, non vi sarà alcun “grande fratello”.

La presidente del Consiglio ha partecipato all'assemblea di Confcommercio, per attaccare chi parla di tassare il patrimonio, “vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio”, ha detto, e tra le altre cose ha ricordato “l'odioso fenomeno delle attività apri e chiudi. Finora – ha puntualizzato – ne abbiamo chiuse d'ufficio 24mila”.

Nel video gli interventi di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Giorgia Meloni, presidente del Consiglio







