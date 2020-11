Intensi controlli in riviera per la notte di Halloween

Intensi controlli durante la notte di Halloween dei Carabinieri della Compagnia di Rimini, che hanno rafforzato la presenza sul territorio anche per verificare il rispetto delle norme anti Covid-19, vigilando su possibili assembramenti e sull'uso delle mascherine. Le pattuglie impiegate avevano anche il compito di vigilare su eventuali feste private ed assembramenti nelle piazze o in strada, organizzati dai giovani in occasione della ricorrenza richiamata, considerata la chiusura dei pubblici esercizi. I Militari infatti hanno richiamato l’attenzione di numerosi giovani presenti in centro fino a tarda ora al rispetto dell’uso della mascherina. Nel complesso le pattuglie hanno costantemente vigilato lungo tutta la zona del centro Storico, Borgo Marina e Marina Centro.

Nel corso del servizio sono state complessivamente controllate 85 persone e 47 veicoli, contestate 8 infrazioni al codice della strada. Tre le persone indagate per reati collegati alla detenzione e allo spaccio di sostanza stupefacenti. Una indagata per furto aggravato.