Intervento del governo per calmierare le bollette: 200 euro

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Mentre membri del suo governo vanno in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sugli ultimi provvedimenti messi in campo dalla maggioranza per contrastare il caro bollette, la presidente del Consiglio resta in ufficio per registrare un video da pubblicare sui social, dove dice di aver stanziato 3 miliardi di euro in favore di cittadini, famiglie e imprese. Tocca al ministro dell'Economia Giorgetti spiegare il provvedimento. C'è una rifiammata inflattiva, fotografata anche da Istat, fa notare Gianni Trovati de Il Sole 24 Ore, che potrebbe peggiorare anche a causa dei dazi trumpiani e dalla frenata del taglio dei tassi Bce.

Il ministro Pichetto Fratin ha annunciato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Carlo Calenda, Azione, plaude al primo passo per il ritorno al nucleare, mentre definisce il provvedimento sulle bollette “debole, perché non strutturale”. Anche Stefano Patuanelli, M5S, fa notare che “la miseria dei 3 miliardi stanziati verrà divorata da nuovi aumenti sul carrello della spesa: sono talmente fuori dalla realtà – conclude – che non si rendono conto di aver superato la soglia del ridicolo”.

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, e di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente