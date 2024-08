Intervento notturno in Val di Sole per gruppo di scout bolognesi

Si sono concluse attorno alla mezzanotte di domenica a Ossana, in Val di Sole, le operazioni di soccorso per un gruppo di scout bolognesi. Si tratta del terzo intervento in pochi giorni: nella notte tra sabato e domenica, infatti, il Soccorso alpino e speleologico del Trentino era intervenuto per aiutare altri due gruppi scout in difficoltà, appartenenti alla stessa comitiva di Bologna.

I dieci ragazzi, tutti di età compresa fra i 12 e 16 anni, si trovavano al Bivacco Stalon di Bon (Valpiana, Ossana), dove si apprestavano a passare la notte, quando uno dei componenti del gruppo si è ferito ad una mano, motivo per cui i compagni hanno allertato il 112 intorno alle 19.

Sei operatori della Stazione competente Val di Sole del Soccorso alpino e speleologico trentino - informa una nota - sono dunque partiti alla volta del bivacco, coadiuvati dai vigili del fuoco di Ossana sia per quanto riguarda l'illuminazione del sentiero sia per la messa a disposizione dei mezzi, che in totale sono stati quattro: due veicoli di Stazione e due fuoristrada dei vigili del fuoco. Il gruppo è stato raggiunto e riaccompagnato nel campeggio a valle, dapprima a piedi e poi a bordo degli automezzi di soccorso.

