Intimidazione a stampo mafioso a Giuseppe Antoci

Nel pomeriggio di ieri venerdì 9 giugno, la Polizia di Stato e uomini della scorta del politico Giuseppe Antoci, hanno trovato due bossoli a salve un po' arrugginiti nei pressi dell'hotel a Bologna dove l'uomo soggiornava. Antoci è l'ex presidente del parco dei Nebrodi e presidente onorario della fondazione Antonino Caponnetto. Si trovava a Bologna per partecipare a un incontro alla Scuola di Pace di Montesole di Marzabotto. In seguito alla vicenda, la zona attorno all'hotel è stata bonificata e ispezionata a dovere e lui è stato fatto spostare da quella struttura in un altro albergo della città. Antoci aveva già ricevuto delle minacce di morte, indirizzate a lui e ai suoi famigliari, per aver smantellato il sistema delle truffe sui fondi europei con cui la mafia si arricchiva. Intanto arriva solidarietà dal mondo politico.