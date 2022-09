RIMINI Intitolata ad Amedeo Montemaggi la rotonda posta in piazzale Cesare Battisti-corso Giovanni XXIII

Intitolata ad Amedeo Montemaggi la rotonda posta in piazzale Cesare Battisti-corso Giovanni XXIII.

Nel pomeriggio di giovedì la cerimonia d’intitolazione della rotonda posta in piazzale Cesare Battisti-corso Giovanni XXIII (di fronte alla Chiesa di San Nicolò) al prof. Amedeo Montemaggi, storico riminese della Linea Gotica. Oltre al sindaco Jamil Sadegholvaad e all’Assessore Bargagni, hanno preso la parola per un ricordo anche il figlio Andrea, Alessandro Agnoletti, direttore dell’Istituto per la Resistenza e dell’Età Contemporanea e lo storico Daniele Cesaretti, appassionato delle vicende dall’ linea gotica.

Una cerimonia molto partecipata in cui erano presenti la moglie Edda, tutti i suoi familiari oltre a tanti amici e cittadini. “Un luogo fisico come quello che intitoliamo oggi per ricordare Amedeo Montemaggi, stimato giornalista e grande ricercatore fra i più esperti del terribile passaggio della Seconda guerra mondiale a Rimini - ha detto il sindaco -. Un segno nella quotidianità per ricordare il segno indelebile che Montemaggi ha lasciato nella nostra città".

