OMAGGIO Intitolato a Gian Marco Moratti il parco di Ospedaletto di Coriano

“Attraverso la giusta opportunità ognuno può dare il meglio di sé” è la frase che si legge sulla targa che intitola il parco di Ospedaletto di Coriano a Gian Marco Moratti, imprenditore e figura storica di San Patrignano. La citazione è sua e l'ha guidato in tutta la sua attività. "Gian Marco ed io - racconta Letizia Moratti - abbiamo sempre considerato questa come la nostra famiglia allargata e la nostra casa. È dal '79 che siamo presenti. È sempre stata la nostra vita". "È una storia cominciata 40 anni fa - prosegue Gabriele Moratti - e che ci ha legato a questa terra in maniera profonda. Vale anche per me, che sono tornato a vivere qui da un anno e mezzo".

L'iniziativa del Comune è nata con l'idea di ringraziare la famiglia Moratti per il fondamentale contributo fornito alla realtà di San Patrignano. Presente alla cerimonia anche il Segretario per il Turismo Pedini Amati: "La cosa bella - chiosa - è che da San Patrignano sono usciti dei ragazzi che hanno ripreso in mano la loro vita. Per questo il mio ringraziamento va a Coriano e alla famiglia Moratti, che dal primo momento si è messa al fianco di chi aveva più bisogno". "Questo è un momento in cui la città - spiega Domenica Spinelli, sindaca di Coriano - ringrazia una persona che ha fatto tanti sacrifici e ha aiutato con coraggio e dedizione molti ragazzi a recuperare la propria dignità e la propria vita. Un grazie era doveroso".

Nel video le interviste a Letizia Moratti, Gabriele Moratti, Federico Pedini Amati (segretario per il Turismo), Domenica Spinelli (sindaca di Coriano)

