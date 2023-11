POLITICA ITALIANA Invalidità civile e valutazione multidimensionale, Locatelli: "Semplificare le procedure"

Il decreto sulla valutazione, definita “multidimensionale”, prevede la riunificazione e la semplificazione degli accertamenti per la certificazione della condizione di disabilità, il tutto coordinato dall’Inps. Questo dovrebbe portare a ridurre il numero dei certificati e l’iter delle richieste. Nascerà la figura del “referente per l’attuazione del progetto individuale”, che avrà il compito di curare la realizzazione del progetto e seguire l’avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti, tenendo conto dell’ambiente - sanitario, familiare, sociale - in cui vive la persona e non solo della condizione di disabilità, come avviene oggi.

L’altro provvedimento, varato dal governo di Roma, individua il procedimento per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – che devono essere garantiti su tutto il territorio italiano - in favore delle persone con disabilità, istituendo a tale scopo un’apposita Cabina di regia, della quale fanno parte Istituzioni, nazionali e locali, medici e associazioni. La sperimentazione per tutte queste novità partirà nel 2025, c'è un anno di tempo per preparare una rivoluzione, che dovrebbe mettere al centro dell’impegno delle istituzioni le persona con disabilità e le loro famiglie, che fino ad oggi devono compiere un percorso ad ostacoli, fatto di lungaggini e burocrazia.

Nel video l'intervista ad Alessandra Locatelli, Ministra per le disabilità

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: