Invasione di granchio blu sulle coste emiliano-romagnole, la Regione: "Serve strategia nazionale".

Stanno facendo il giro del web le immagini e i filmati di migliaia di granchi blu stipati lungo le coste emiliano romagnole. Avvistamenti massicci si sono registrati su spiagge come Marina di Ravenna, Punta Marina e i lidi ferraresi, in particolare a Spina, creando non pochi disagi e preoccupazioni a turisti e pescatori. Anche i molluschicoltori di Goro e Comacchio sono nuovamente in allarme, sorpresi da una simile invasione in questo periodo, con femmine piene di uova anche in autunno.

Il fenomeno, seppur transitorio secondo gli esperti, presenta diverse sfaccettature. Un'operatrice del Cestha (Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat) ha notato a ravennanotizie.it una prevalenza di femmine di granchio blu avvicinarsi alla riva per deporre le uova, un fatto che potrebbe essere legato all'insolita temperatura dell'acqua, ancora calda per il periodo, o a particolari correnti. Sasa Raicevich, ricercatore di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), suggerisce su Il Resto del Carlino che i granchi stiano attendendo un "segnale termico, l’abbassamento della temperatura" per ritirarsi verso il mare aperto e i fondali più profondi, dove entrano in una sorta di letargo durante i mesi freddi, per poi risvegliarsi in primavera. "L’auspicio è che si tratti di un fenomeno transitorio nelle migrazioni e spostamenti del crostaceo", ha dichiarato Raicevich, escludendo che l'alta presenza sia dovuta a una maggiore quantità di cibo vicino alle spiagge. L'Ispra sta anche studiando la popolazione del crostaceo per stimarne il numero complessivo, in un contesto dove solo in Veneto sono state pescate 1.500 tonnellate di granchi blu.

Intanto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, ha evidenziato come "il granchio blu non è solo un problema ambientale: rappresenta una vera emergenza economica e sociale, che ha colpito in modo particolare le marinerie di Goro e Comacchio e messo sotto pressione centinaia di imprese e cooperative". Di fronte a questa emergenza, la Regione Emilia-Romagna ha messo in campo significative risorse. Oltre 3,1 milioni di euro di indennizzi sono già stati liquidati a 282 imprese della pesca e dell’acquacoltura per i danni subiti nel 2023, grazie ai fondi stanziati dal commissario straordinario e dal Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste). "Abbiamo già liquidato gli indennizzi per i danni del 2023 e siamo pronti a completare i pagamenti non appena il ministero trasferirà le risorse ancora mancanti", ha sottolineato Mammi.

Per i danni del 2024 e del primo trimestre 2025, la Regione ha già ottenuto il riconoscimento della calamità naturale dal ministero e attende la pubblicazione del decreto per avviare la raccolta di nuove domande tramite la piattaforma Siag. L'amministrazione regionale ha inoltre stanziato un ulteriore milione di euro di risorse proprie per il 2025 per sostenere le spese di gestione e smaltimento del granchio blu da parte delle imprese di acquacoltura. Questo si aggiunge a 1 milione di euro di ristori per le imprese produttrici di vongole nel 2023 e un indennizzo regionale di 1,50 euro al chilo per la raccolta del granchio nel 2024. "È la dimostrazione che la Regione è al fianco delle comunità della costa, con risorse proprie e con una gestione rapida dei fondi statali", ha aggiunto Mammi.

A complicare ulteriormente il quadro, è la scoperta che il granchio blu in questo periodo può ospitare un parassita del genere Hematodinium, che causa la "Bitter crab disease" (Bcd) o "malattia del granchio amaro". Questo parassita, pur non essendo trasmissibile all'uomo, può conferire alla carne un retrogusto amaro se il crostaceo è gravemente infettato, compromettendone l'appetibilità e, di conseguenza, il valore commerciale. Anche per questo è sempre consigliabile consumare il granchio blu previa adeguata cottura per evitare altri potenziali rischi per la salute. I risultati preliminari di uno studio su 225 esemplari prelevati da sette siti lagunari hanno rivelato una significativa variabilità nei tassi di infezione. Secondo lo studio del Centro specialistico ittico (Csi) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Izsve) in Emilia-Romagna, la prevalenza di individui positivi a è allarmante, raggiungendo il 97%, contro il 33% in Veneto e l'assenza in Friuli Venezia Giulia.

I pescatori hanno segnalato esemplari letargici o moribondi, fortemente positivi al parassita, il che conferma "come l’infezione possa influenzare il valore commerciale dei granchi". Di fronte a questa complessa situazione, l'assessore Mammi ribadisce la richiesta al governo di "una strategia nazionale che non si limiti agli indennizzi, ma punti anche a valorizzare nuove opportunità, a partire dalla commercializzazione del granchio blu, per la quale si sta aprendo un interesse crescente anche da parte di mercati esteri".

