Inverno anomalo, finora più neve a Rimini che in Bassa Atesina

A sud di Bolzano tra dicembre e gennaio solo due spolverate.

24 gen 2026
Un inverno decisamente anomalo quello in corso. Tra dicembre e gennaio a Rimini è caduta più neve che in Bassa Atesina, lungo la valle dell’Adige a sud di Bolzano. A sottolinearlo ai microfoni di Rai Südtirol è stato il meteorologo Dieter Peterlin.

Nella parte meridionale dell’Alto Adige si sono registrate finora solo due leggere spolverate, con neve subito sciolta. Un cambiamento è però atteso nelle prossime ore: una depressione sul Golfo di Genova richiamerà aria umida verso le Alpi, con cielo coperto e precipitazioni diffuse. Il limite neve sarà inizialmente tra i 500 e i 900 metri.

Sulle Dolomiti, intanto, la neve ha già restituito un paesaggio invernale atteso dagli appassionati di sci.




