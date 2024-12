NATALITÀ Inverno demografico: nel 2024 un altro record negativo di nascite anche in Italia A San Marino in 9 mesi solo 100 nuovi nati

Inverno demografico: nel 2024 un altro record negativo di nascite anche in Italia.

Il calo delle nascite in Italia prosegue anche nel 2024. In base ai dati provvisori Istat relativi a gennaio-luglio, le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo ha evidenziato il presidente di Istat Francesco Chelli intervenendo agli Stati generali della natalità a Palazzo Lombardia. "Avremo un altro record negativo anche questo anno per il numero di nati in Italia", ha detto Chelli. Anche nel 2023, evidenziano i dati, con 379mila bambini nati, c'è stato un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità. Dal 2008 al 2023 le nascite sono diminuite di quasi 200mila unità (-34%).

La denatalità è uno dei problemi più gravi ed impellenti a San Marino e i dati dell'ultimo bollettino di statistica lo hanno evidenziano. Tra gennaio e settembre registrati 100 nuovi nati, 39 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.

