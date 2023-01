RIMINI Investe scooterista e scappa, ma la targa resta sul luogo dell'incidente L'auto risulta intestata ad un 70enne. Sono in corso verifiche

Centra in pieno uno scooter mentre percorre la rotatoria accanto al ponte della Resistenza e si dà alla fuga. Non si accorge però di aver perso la targa sul luogo dell'incidente. È quanto è accaduto domenica sera a Rimini, attorno alle 23.00. La persona alla guida di una Lancia Y ha travolto e fatto cadere a terra il conducente dello scooter, ma non si è fermato a prestare i primi soccorsi. Il ferito, un 50enne, è stato trasportato in Pronto soccorso a Rimini dal 118, immediatamente sul posto, con lesioni giudicate lievi. La Polizia municipale, intervenuta per i rilievi, ha trovato la targa del veicolo ed è risalita al proprietario, un 70enne, sulla cui identificazione sono in corso accertamenti.

