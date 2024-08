Investimento di Giuliano Saponi, chiesta l'archiviazione

È stata chiesta l'archiviazione sull'inchiesta riguardo l'incidente in cui, nel maggio 2023, era rimasto vittima Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa cinque mesi dopo. Erano circa le 5.30 del mattino e Giuliano, in sella alla sua bici lungo via Coriano, è stato colpito e quasi ucciso da un veicolo di grosse dimensioni. Giuliano è rimasto in coma per alcuni mesi e - stando a chi indaga sul delitto - proprio l'incidente avrebbe poi innescato quelle dinamiche familiari e di vicinato che hanno portato all'omicidio della madre Pierina. Al momento l'unico indagato resta il vicino Louis Dassilva si trova ancora in carcere per effetto della custodia cautelare disposta dal gip, in attesa dell’udienza del Riesame in agenda per il 9 settembre.

Per quanto riguarda la disgrazia che ha ridotto in fin di vita Giuliano la Procura ha appena richiesto di poter mettere la parola “fine”. Il primo punto fermo che l’inchiesta ha messo sul mistero dell'incidente di Giuliano è che si tratta di un investimento e non di una aggressione.

Un anno e più di sforzi investigativi della Polstrada non sono riusciti a portare alla certa individuazione di chi, quella mattina del 7 maggio, si trovava alla guida del veicolo che, transitando in senso opposto, ha colpito e ferito gravemente Giuliano Saponi, che non ricorda nulla dell’incidente, prima di fuggire via senza prestare lui soccorso.

Ed è stata proprio l’impossibilità di individuare il veicolo che ha investito Saponi a determinare la chiusura dell’indagine. I legali di Saponi, gli avvocati Marco e Monica Lunedei, non si opporranno all’archiviazione: “Non riteniamo infatti di dover procedere in questo senso vedendo la mastodontica inchiesta portata avanti dalla Procura. Prendiamo atto che non è stato possibile risalire al responsabile pur chiarendo che Giuliano è stato investito da un veicolo ed è esclusa l’aggressione”.