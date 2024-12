TRENINTALIA Investimento mortale in stazione Modena, disagi a traffico treni Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Investimento mortale in stazione Modena, disagi a traffico treni.

Investimento mortale, poco dopo le 19 di martedì, alla stazione di Modena, dove una persona sui sessanta anni ha perso la vita travolta da un treno merci. Intorno alle 19.20 - come riportato sul sito di Trenitalia - la circolazione sulla linea convenzionale Milano-Bologna è stata sospesa tra Modena e Castel Franco Emilia per poi riprendere, fortemente rallentata, dalle 20.40.

Alle 22.40, con i convogli in viaggio a velocità ridotta nel tratto interessato, si registravano, per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti mentre la Frecciarossa 8823 in partenza da Milano Centrale e diretta a Pescara ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 120 minuti. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Sul luogo dell'investimento sono giunti i sanitari - che non hanno potuto che constatare la morte della persona - e gli agenti della Polizia ferroviaria cui spetteranno le indagini e gli accertamenti del caso per capire se sia trattato di una fatalità o di un gesto volontario.

