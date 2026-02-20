TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:57 22^ Campionato: fari puntati su Tre Fiori – Tre Penne 10:53 CGG: focus sulle Istanze d'Arengo. Opinioni diverse in Maggioranza sullo stop a forniture israeliane 10:10 Undici Istanze d'Arengo all'attenzione del Consiglio 08:26 Filatelia: emesso francobollo dedicato al San Marino Song Contest
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Investimento mortale sui binari: circolazione ferroviaria bloccata sulla linea Adriatica

Il dramma si è consumato nei pressi della stazione di Cattolica nel primo pomeriggio. Sul posto sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

20 feb 2026
In foto la stazione di Cattolica
In foto la stazione di Cattolica

Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria Adriatica. Intorno alle 15.10 una persona è stata travolta e uccisa da un treno in transito nei pressi della stazione di Cattolica. L’incidente ha reso necessaria l’immediata sospensione della circolazione nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario: registrati ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per diversi convogli regionali e a lunga percorrenza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia