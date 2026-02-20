Investimento mortale sui binari: circolazione ferroviaria bloccata sulla linea Adriatica
Il dramma si è consumato nei pressi della stazione di Cattolica nel primo pomeriggio. Sul posto sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria Adriatica. Intorno alle 15.10 una persona è stata travolta e uccisa da un treno in transito nei pressi della stazione di Cattolica. L’incidente ha reso necessaria l’immediata sospensione della circolazione nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario: registrati ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per diversi convogli regionali e a lunga percorrenza.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.
