CATTOLICA

Investimento mortale sui binari: circolazione ferroviaria bloccata sulla linea Adriatica

Il dramma si è consumato nei pressi della stazione di Cattolica nel primo pomeriggio. Sul posto sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Investimento mortale sui binari: circolazione ferroviaria bloccata sulla linea Adriatica.

Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria Adriatica. Intorno alle 15.10 una persona è stata travolta e uccisa da un treno in transito nei pressi della stazione di Cattolica. L’incidente ha reso necessaria l’immediata sospensione della circolazione nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario: registrati ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per diversi convogli regionali e a lunga percorrenza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

