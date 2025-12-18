Investimento sui binari: circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Bologna–Ancona, possibili ritardi e cancellazioni

Una persona è stata investita da un treno questa mattina nei pressi di San Lazzaro di Savena. L’incidente ha provocato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Bologna–Ancona, con pesanti ripercussioni anche sul traffico ferroviario in tutta la Romagna. Dalle ore 8:50 di questa mattina i treni risultano infatti fermi nel tratto compreso tra Bologna e Castel San Pietro per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Lo stop sta causando ritardi per i convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali. Per questi ultimi sono possibili anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Attivati servizi sostitutivi con autobus.

Tra i treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi figurano il Frecciarossa 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (11:10) e il Frecciarossa 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58).







