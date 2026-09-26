Investimento sui binari tra Riccione e Cattolica, circolazione ripresa dopo quattro ore Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno merci. Linea ferroviaria sospesa dalle 7, il nulla osta dell’autorità giudiziaria è arrivato alle 11.

Investimento sui binari tra Riccione e Cattolica, circolazione ripresa dopo quattro ore.

È ripresa alle 11 la circolazione ferroviaria tra Riccione e Cattolica, sospesa dalle 7 in seguito all’investimento di una persona da parte di un treno merci. La vittima sarebbe un uomo e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario.

Sul posto sono stati effettuati gli accertamenti necessari e, al termine delle operazioni, l’autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta alla riapertura della linea in entrambe le direzioni.

Durante le quattro ore di interruzione si sono registrati ritardi e modifiche alla circolazione. I treni regionali provenienti da nord sono stati limitati a Rimini, mentre quelli provenienti da sud hanno terminato la corsa a Cattolica. Per garantire i collegamenti è stato attivato un servizio sostitutivo di autobus tra Rimini e Cattolica. Regolare, invece, la circolazione sulla linea dell’Alta Velocità.

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