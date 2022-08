Investite da treno, testimone: una ha cercato salvare l'altra. Disposti autopsia e esame Dna

Sui resti delle sue sorelle Giulia ed Alessia Pisanu, di 17 e 15 anni, travolte nella mattina di ieri a Riccione, è stata disposta l'autopsia, che dovrà chiarire le condizioni delle due adolescenti che un testimone aveva visto barcollare attraverso la linea ferroviaria mentre il treno stava arrivando, e l'esame del Dna. Gli inquirenti sono al lavoro anche per chiarire i locali che le due ragazze avrebbero frequentato nella notte trascorsa a Riccione. Grande dolore intanto nella frazione del bolognese dove le giovanissime vittime vivevano. Amici e parenti hanno portato mazzi di fiori nella casa di Madonna di Castenaso.

Mentre le indagini sono ancora in corso, si aggiungono testimonianze di chi ha assistito all'incidente avvenuto ieri mattina alla stazione ferroviaria di Riccione in cui hanno perso la vita le due sorelle Giulia e Alessia Pisanu, 17 e 15 anni, di Castenaso, in provincia di Bologna, travolte da un treno ad alta velocità. Stefano, giovane di 32 anni che frequenta spesso la stazione riccionese nei weekend, dice di avere assistito a tutta la scena. "Ho visto una ragazza seduta nei binari, e l'altra", che si è poi rivelata essere la sorella, "che ha cercato di tirarla via". Una versione che conferma quella riferita da altre persone presenti. Il testimone specifica che quella seduta in mezzo ai binari indossava "un vestito verde", mentre l'altra era "vestita di nero". Il treno arrivato a tutta velocità ha centrato entrambe. "Ho sentito un botto, un'esplosione, come se fosse una bomba", racconta il giovane. "Sono stato male tutto il giorno", "Vedere due corpi sparire così è veramente agghiacciante". Restano comunque aperte tutte le ipotesi sulla dinamica della tragedia.