SANTO MARINO DI POGGIO BERNI-POGGIO TORRIANA Investite due 14enni sulla Santarcangiolese: una è in rianimazione [Video]

Nella mattinata di oggi, poco prima delle 7, due ragazze di 14 anni sono state investite da una Fiat Punto, guidata da una cittadina cinese di 40 anni, sulla Via Santarcangiolese SP14 a Santo Marino di Poggio Berni-Poggio Torriana. Le minorenni hanno riportato gravissime lesioni nell'impatto, tanto che sono state trasportate all'Ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di massima gravità. Sul posto per i rilievi e per accertare le cause del sinistro sono intervenuti i Carabinieri di Novafeltria. Al momento dell'impatto le giovani stavano attraversando le strisce pedonali per raggiungere la fermata dell'autobus per recarsi a scuola. Una delle due aveva da poco salutato uno dei genitori, che al momento dell'incidente si trovava poco distanze ed è stato avvisato nell'immediatezza del fatto dai carabinieri.

Una studentessa è al momento ricoverata in rianimazione, mentre l'altra si trova in pronto soccorso in condizioni meno gravi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 e le ragazze stavano raggiungendo la fermata dell'autobus per andare a scuola.

