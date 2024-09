Investito sulle strisce a Bellaria, 27enne in terapia intensiva al Bufalini

Un giovane di 27 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Bellaria, in via Ravenna, lunedì sera intorno alle 20:30. L'incidente è stato causato da una Renault Captur guidata da un uomo di 80 anni, che secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa locale non avrebbe visto il pedone a causa della pioggia intensa.

Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto riportando gravi ferite ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche all'ospedale "Bufalini" di Cesena, ancora in terapia intensiva con fratture multiple e traumi interni, secondo quanto riporta Altarimini. La Polizia Stradale di Riccione sta indagando per chiarire i dettagli dell'accaduto.