MORTALE Investito sulle strisce: muore a Pietracuta il 48enne Massimiliano Crivellari Ex consigliere comunale di Forza Italia a Santarcangelo, lavorava come progettista all’Irci. L’ipotesi principale è quella di una distrazione fatale

Tragico incidente stradale ieri sera, intorno alle 18, sulla strada Marecchiese, a Pietracuta. Una Citroen C3, guidata da un 40enne riminese, ha travolto un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. L’impatto, molto violento, ha sbalzato la vittima, Massimiliano Crivellari, 48enne di Santarcangelo, a lato della carreggiata, causando la sua morte sul colpo.

Crivellari, ex consigliere comunale di Forza Italia, lavorava come progettista all’Irci, situata poco distante dal luogo dell’incidente. Inutili i soccorsi del 118. Il conducente della Citroen, sotto shock, ha dichiarato di non aver visto il pedone. Sottoposto all’alcol test, è risultato negativo.

L’ipotesi principale è quella di una distrazione fatale, aggravata dalla scarsa illuminazione del tratto stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Novafeltria, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. La comunità di Santarcangelo è sconvolta per la perdita di Crivellari, figura nota e stimata, ricordato per il suo impegno politico e professionale.

