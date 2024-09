Inviati Rai ricercati in Russia, l'Italia protesta

La Russia ha dichiarato persone ricercate gli inviati della Rai Stefania Battistini e Simone Traini, accusati di essere entrati illegalmente sul territorio nazionale con le truppe ucraine nel Kursk. Con loro sono ricercati altri giornalisti occidentali. Roma convoca l'ambasciatore di Mosca. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto di aver fatto convocare alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia per manifestare "sorpresa" per questa che ha definito una "singolare decisione". Alexei Paramonov sarà ricevuto nel pomeriggio al ministero.

"Un atto di violazione della libertà d’informazione - scrive la Rai -. La giornalista e l’operatore hanno svolto in modo esemplare e obiettivo il proprio lavoro di testimoni degli eventi. La Rai continua a svolgere il proprio ruolo di Servizio pubblico anche grazie alla coraggiosa attività dei propri giornalisti e inviati e si riserva di operare in ogni sede per denunciare la decisione del governo russo a difesa della libera informazione e a tutela della propria giornalista e dell’operatore"

Sei operatori dell'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, sono rimasti uccisi in un raid israeliano Suuna scuola di Nuseirat a Gaza. In tutto 18 morti.

Una strage 'inaccettabile' per Nazioni Unite, Usa e Ue. L'Idf afferma che l'edificio colpito era 'un covo di Hamas' e che 3 membri dello staff dell'Unrwa 'erano miliziani' dell'organizzazione.