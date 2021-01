#IoApro e "Abbasso e chiudo": visioni contrapposte sull'apertura dei locali

C'è chi parla di flop, altri di successo a macchia di leopardo per l'iniziativa #ioapro, che chiamava a tenere i locali aperti nella serata di ieri anche dopo le 18, sfidando così i decreti governativi. Naturalmente aperto il ristorante nel pesarese “La Grande Bellezza” di Umberto Carriera che ha lanciato la manifestazione. La protesta per la crisi del settore della ristorazione e dell'intrattenimento serale e contro le chiusure si allarga, anche da parte di chi non ha però violato le regole. In parallelo infatti ieri a Roma altra iniziativa sotto lo slogan “abbasso e chiudo”.

Sentiamo due voci, due gestori per le rispettive manifestazioni



