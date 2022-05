Ipotesi doppio suicidio a Forlì. Sulla coppia l'ombra di una setta

Sono stati trovati privi di vita Paolo Neri, 67 anni, e Stefania Platania, 65 anni, nella camera da letto della loro casa a Spinello, frazione di Santa Sofia sull'Appennino forlivese. Gli investigatori hanno accertato che i due, originari di Roma ed ex dipendenti del Senato ora in pensione, si sono sparati contemporaneamente, ognuno con la sua pistola, regolarmente detenuta. Sui motivi che li hanno spinti a compiere questo gesto incombe l'ombra di una setta: i Seguaci del Ramtha, di cui i due avrebbero fatto parte e che preannunciava la fine del mondo. Conciso il messaggio lasciato ai figli: "Trovare un luogo dove vivere in pace".