"Iran per la libertà": a Rimini la manifestazione contro il regime degli ayatollah Presente la Lega. Sull'assenza del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, l'onorevole Morrone: “Dovranno giustificarne il motivo, perché sono assenti da una manifestazione a sostegno di un popolo che cerca solo la libertà”

“Oggi il dolore di un popolo diventa voce”: da Piazza Cavour si alza il grido di libertà per l'Iran. Alla manifestazione a cui ha aderito la Lega Romagna c'erano molti giovani, come quelli che stanno morendo nelle proteste, represse nel sangue dal regime degli Ayatollah.

Quello che succede in patria la comunità iraniana di Rimini può solo immaginarlo: dall'8 gennaio è stato imposto il blackout su Internet e telecomunicazioni. “Non sappiamo cosa sta succedendo. È da quattro giorni che non possiamo chiamare la nostra famiglia”, ci raccontano. “Non abbiamo nessun tipo di mezzi per parlare con i nostri cari. La cosa più importante che vogliamo dire adesso è questo: non c'è internet, non possiamo neanche chiamare direttamente. Vogliamo farlo sentire a tutto il mondo”.

Gli attivisti stanno aggirando il blocco della rete grazie a Starlink, il sistema di connessioni satellitari di SpaceX, attivato da Elon Musk. Le notizie arrivano però frammentarie, e grazie a chi, a rischio della propria vita, sta testimoniando il massacro. Immagini girate con un telefonino mostrano tutto l'orrore di un regime spietato: decine e decine di cadaveri in sacchi neri. “La gente viene ammazzata ogni giorno. Abbiamo sentito che più di 300 persone, però forse molte di più, sono stati uccisi dal regime”.

Proprio oggi l'ONG Iran Human Rights parla di almeno 648 morti e di oltre 10mila arrestati. Tra le vittime nove minorenni. «È una dittatura che dura 47 anni. Non è una protesta economica per la povertà, ma contro un regime che nega libertà e diritti», viene rimarcato al microfono.

Il presidio è stato promosso dal Partito Liberaldemocratico, insieme ad altre forze politiche – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Azione, Repubblicani, Partito Socialista, Più Europa, Democrazia Liberale e altre associazioni. Assenti il Partito Democratico del sindaco Jamil Sadegholvaad, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e le altre forze della sinistra.

“Dovranno giustificarne il motivo, perché sono assenti da una manifestazione a sostegno di un popolo che cerca solo la libertà”, commenta l'onorevole della Lega Jacopo Morrone, da cui arriva pieno sostegno ai manifestanti iraniani: “Khamenei dice che non retrocederà. Lo vedremo, perché il popolo Persiano è un popolo forte, un popolo coraggioso, un popolo che vuole la libertà, contro il fondamentalismo islamico e religioso”.

