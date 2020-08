Irregolari al lavoro: individuati 8 soggetti; sospesa un'attività

Operazioni in mare da parte dei militari delle Fiamme Gialle della Stazione Navale di Rimini in contrasto al lavoro nero, legate in particolare alla presenza di soggetti irregolari. Sono stati individuati 8 lavoratori irregolari e comminati verbali amministrativi per circa 5mila euro nei confronti dei datori di lavoro per differenti violazioni. Nel caso di un’attività di acquacoltura, è stato necessario procedere alla sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, in quanto nel corso del controllo è stato accertato l’impiego di lavoratori irregolarmente assunti in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.