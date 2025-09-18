TV LIVE ·
Israele non sarà presente al TTG di Rimini

Dopo la lettera di sindaco e presidente di Regione, Italian Exhibition Group annuncia di aver comunicato all’Ente del Turismo israeliano del venir meno delle condizioni per la presenza

18 set 2025
"In relazione alle notizie di stampa di oggi e alla luce delle posizioni del Comune di Rimini, città dove si svolge la manifestazione TTG TRAVEL EXPERIENCE 2025, e della Regione Emilia-Romagna, la società organizzatrice di tale evento, Italian Exhibition Group, informa di aver comunicato all’Ente del Turismo israeliano del venir meno delle condizioni per una loro partecipazione alla manifestazione in oggetto".

Così IEG accoglie così l'invito del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ed il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale al Presidente di IEG, Maurizio Ermeti. I due, tramite una lettera a firma congiunta, avevano chiesto ad Ermeti di "ripensare alla presenza dello stand di Israele al prossimo TTG Travel Experience", che si svolgerà a Rimini dall'8 a il 10 ottobre.




