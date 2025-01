Istanbul: accoltellato il figlio 14enne dello chef di Misano Adriatico Andrea Minguzzi

Mattia Ahmet Minguzzi, 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista Yasemin Akincilar, è stato accoltellato lo scorso venerdì a Istanbul, nel quartiere di Kadikoy.

L’aggressione, avvenuta in un affollato mercato sarebbe scattata mentre il giovane era con due amici per acquistare attrezzatura da skateboard, per via di un contatto con uno dei due aggressori, di 15 e 16 anni.

Mattia sarebbe stato colpito cinque volte con un coltello, riportando gravi lesioni a polmoni, reni e cuore, per poi venire successivamente preso a calci mentre giaceva a terra. Trasportato d'urgenza al Goztepe City Hospital, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova ora in terapia intensiva.

Con le telecamere di sicurezza del mercato sono stati identificati e arrestati i due giovani aggressori. Il padre Andrea Minguzzi, originario di Misano Adriatico e residente a Istanbul, ha dichiarato alla stampa turca: "Le condizioni di Mattia sono gravi, ma i medici stanno facendo tutto il possibile".