ATTUALITÀ Istat: 2021, quadruplicati incidenti in monopattino

Nel 2021 gli incidenti stradali con monopattini elettrici in Italia passano da 564 dell'anno precedente a 2.101 e i feriti da 518 a 1.980, mentre i morti sono stati dieci, uno dei quali era un pedone. Lo rileva l'Istat. Dei 1.980 feriti, i conducenti sono stati 1.903 e 77 i passeggeri. I conducenti rimasti illesi in un incidente sono stati 202, mentre 127 sono stati i feriti tra i pedoni investiti. Le e-bike sono invece state coinvolte in 691 sinistri (240 nel 2020), con 13 vittime (6 nel 2020).

