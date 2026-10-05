POLITICA ITALIA Istat certifica: la pressione fiscale è aumentata Intanto la politica si concentra sulla legge elettorale: da oggi a giovedì votazioni con fiducia per evitare i franchi tiratori in maggioranza

Aumenta dello 0,5% la pressione fiscale nel secondo trimestre 2026, pari al 43,5%, rispetto all'anno precedente. Secondo Istat il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4%, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Il Pil cresce dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, e dell'1% nei confronti del secondo trimestre 2025. Intanto la politica si concentra sulla legge elettorale, la Camera dei Deputati affronta la terza lettura del provvedimento, necessaria dopo le modifiche apportate in Senato, con una serie di votazioni di fiducia, per evitare i franchi tiratori in maggioranza, che lo scorso luglio avevano affossato l'emendamento sulle preferenze.

Oggi pomeriggio sarà posta la questione di fiducia sui primi tre articoli. Domani, 6 ottobre, votazione sulla fiducia dell'articolo 1 e 2. Mercoledì alle ore 9 dichiarazioni di voto e votazioni dell'articolo 3. Al termine, fino alle 13.30, votazioni dell'articolo 8. Dalle 16 alle 20 di mercoledì, esami degli ordini del giorno. Giovedì 8 ottobre dichiarazioni di voto alle 10.30 e voto finale alle 12.30 con diretta Rai. La presidente del Consiglio Meloni parlerà in Parlamento, in vista del Consiglio dell'Unione Europea, il 14 ottobre alle 15.15. Il giorno prima, sempre alla Camera, si parlerà di Documento programmatico di finanza pubblica, appena licenziato dal governo, e dello scostamento di bilancio. Il deputato di Più Europa, Riccardo Magi, è al sesto giorno di sciopero della fame contro la legge elettorale, che richiede una soglia di firme altissime alle nuove formazioni che volessero presentarsi alle elezioni: da 1.500 sono salite fino a 6.000 firme in ogni collegio, dunque 450mila in totale, scoglio pressoché insormontabile.

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