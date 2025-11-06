Istat: "Il 10% degli italiani ha rinunciato a curarsi"

L'Ospedale Infermi di Roma

È l'Istat a certificare che il 10% delle persone dichiara di aver rinunciato a curarsi per problemi legati alle liste di attesa, alle difficoltà economiche o alla scomodità delle strutture sanitarie, pari a 5,8 milioni di individui, rispetto ai 4,5 di un anno fa. I dati sono emersi dalle audizioni in commissione Bilancio, che sta ricevendo i rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni prima dell'atteso incontro, nel primo pomeriggio, del ministro dell'Economia Giorgetti. Le opposizioni sono molto negative sulla finanziaria. Nel Consiglio dei ministri Matteo Salvini ha fatto un'informativa circa il Ponte sullo Stretto, al momento bloccato dalla Corte dei Conti che ha ravvisato irregolarità, come la mancanza di un nuova nuova gara d'appalto, nonostante i costi dell'opera siano triplicati dalla prima assegnazione. Salvini è convinto di far partire i lavori al più presto, e dal punto di vista tecnico, attendere le motivazioni della Corte per preparare risposte puntuali. Sempre in Consiglio dei ministri approvata la proroga di 6 mesi per la delega sul codice della strada, che dovrà essere riscritto integralmente.

Nel video le interviste a Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle, e a Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi-Sinistra







