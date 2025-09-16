POLITICA ITALIA Istat, in agosto carrello della spesa più caro per gli italiani Salvini sulla flat tax: "Non si cancella, anzi la vogliamo estendere"

A Palazzo Chigi l'incontro tra la presidente del Consiglio Meloni e il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, che sta facendo il giro di visite nelle capitali europee e anche per preparare i prossimi appuntamenti, a partire dal consiglio europeo informale e dal vertice della comunità europea, in programma a Copenaghen il 1 e il 2 ottobre prossimi. I due hanno discusso degli sforzi comuni per avviare l'Ucraina sulla strada di una pace giusta e duratura, come ha riportato lo stesso Costa sui social, e del rafforzamento della capacità di difesa comune, avvalendosi di strumenti comuni, come Safe.

E mentre l'Istat certifica come l'inflazione in agosto sia scesa dall'1,7% all'1,6%, mentre quella acquisita per il 2025 è pari a +1,7% per l'indice generale, e per la componente di fondo, si attesta al 2,1%, ma anche di come, nello stesso mese, il carrello della spesa per gli italiani sia diventato più costoso, il vice presidente del Consiglio Salvini loda la prudenza del suo ministro dell'Economia Giorgetti nell'impostare la manovra di bilancio, ma bacchetta il Fondo Monetario Internazionale che invita a cancellare la flat tax al 15% per i lavoratori autonomi.

“Anzi – dice Salvini – noi la vogliamo estendere, l'ultima cosa intelligente è cancellare l'aliquota al 15%”, ribadisce, difendendo poi anche la misura per una ulteriore rottamazione.

