ITALIA Istat: in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie Report del 2023. 30% le famiglie in povertà con almeno uno straniero

Istat: in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie.

Risalgono al 2023 i dati sulla povertà dell'Istat. Sono poco più di 2,2 milioni, ovvero l'8,4% sul totale, le famiglie residenti in condizioni di povertà assoluta. Tra le famiglie con almeno uno straniero, l'incidenza è pari al 30,4%, e si ferma invece al 6,3% da famiglie composte solo da italiani. Gli individui in povertà risultano essere 5,7 milioni, ovvero il 9,7% sul totale dei residenti. Questo è quanto emerge dal Report sulla povertà diffuso nel 2023 dall'Istat. La percentuale più alta delle famiglie in povertà assoluta si riscontra nel Mezzogiorno, dove i dati indicano il 10,2%. La percentuale scende a 7,9% al Nord e al 6,7% al Centro.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: