Istat: occupazione al 62,7%, livello più alto mai registrato

Nel giorno in cui l'Istat certifica che nel primo trimestre del 2025 gli occupati sono aumentati dello 0,6%, 141mila unità, rispetto al quarto trimestre 2024 e il tasso di occupazione sale al 62,7%, il livello più alto mai registrato nelle serie storiche trimestrali avviate nel 2004, con un 432mila unità in più nel confronto annuo, alla Camera la ministra del Lavoro Marina Calderone fa le sue comunicazioni sulla sicurezza sul lavoro, ricordando la patente a crediti creata per il settore dell'edilizia, un provvedimento non simbolico, assicura. Non abbiamo udito nulla su appalti e subappalti, risponde Chiara Gribaudo, vice presidente del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il segretario generale della Nato Mark Rutte, in preparazione del prossimo vertice, con particolare riferimento alle spese per la sicurezza e alla costruzione di una industria per la difesa, in complementarità con l'Ue. Riaffermato anche il sostegno all'Ucraina e il ruolo dell'Alleanza Atlantica, “quale pilastro imprescindibile – si legge nella nota – per la difesa collettiva”.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro, e di Chiara Gribaudo, deputata Partito Democratico