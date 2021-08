CORONAVIRUS Istituto di Sanità: "Casi Covid in aumento tra gli over 60" Il 1 settembre manifestazioni in 54 città contro il Green Pass sui treni a lunga percorrenza

Nel report dell'Istituto superiore di Sanità si legge come aumentino i casi Covid fra gli over 60, così come in crescita è anche l'età media, ora a 33 anni. Da fine giugno c'è un aumento dell'incidenza nella popolazione fino a 40 anni, in particolare nelle Regioni Sicilia, Campania e Calabria. Per contro, all'aumentare della copertura vaccinale, l'incidenza per 100mila abitanti tende in media a diminuire. I risultati però non tengono conto di diversi fattori, come la mobilità dovuta alle vacanze estive: tant'è che è la Sicilia la regione con l'incidenza più alta e la più bassa copertura vaccinale, seguita da Sardegna e Toscana. E a proposito di vaccinazioni, per l'agenzia del farmaco, Aifa, dopo reazioni avverse registrate con la somministrazione di AstraZeneca, è possibile il richiamo con vaccino a mRNA anche per gli ultra sessantenni.

[Banner_Google_ADS]

Il prossimo 1 settembre in 54 città è annunciato un blocco delle stazioni ferroviarie, per manifestare contro l'obbligo del Green Pass che entrerà in vigore da quella data per i viaggi su treni a lunga percorrenza. Il tutto è stato orchestrato sulla chat Telegram intitolata “Basta dittatura”, dove finora sono state organizzate le manifestazioni dei “no Green Pass”. L'incremento odierno scende sotto i 7.000 (6.860), per una incidenza che diminuisce al 2,3%. Stabili le terapie intensive, lievissimo calo dei ricoveri (-3) 54 le vittime. Grazie ad un accordo tra Emilia Romagna e associazioni di categoria, anche le farmacie convenzionate potranno effettuare nei loro locali, o in strutture esterne di pertinenza adeguatamente allestite, la vaccinazione anti-Covid. Ci si prenota dal 7 settembre. Sono 686 i nuovi positivi in Regione, per un tasso di positività che si abbassa lievemente al 2,1%. Tutti i ricoveri in calo (-17), comprese le terapie intensive (-5); 3 i decessi, uno anche a Rimini, un uomo di 70 anni di San Giovanni in Marignano. A Rimini i casi in più sono 71 (37 sintomatici).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: