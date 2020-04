EMERGENZA SANITARIA Istituto di Sanità: "In tutta Italia ci sono 106 Comuni zona rossa, dislocati in 9 Regioni" Il professor Brusaferro fa il punto: "Calano sintomatici ma anche i casi diagnosticati per il maggior numero dei tamponi"

La Camera dei Deputati riprende i lavori sul decreto Cura Italia, su cui ieri il governo ha ottenuto la fiducia con 298 voti a favore, 142 contrari e 2 astenuti. Sono 342 gli ordini del giorno presentati dai partiti, che dovranno ora essere esaminati. Nel consiglio dei ministri già convocato invece, all'ordine del giorno il Documento di economia e finanza 2020 e la relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio. Le tabelle del Def infatti dovrebbero registrare un calo del Pil attorno all'8%, un deficit poco oltre il 10% e un debito fino al 155%. All'Istituto superiore di sanità, che come ogni venerdì ha fatto il punto sull'infezione, i dati parlano di riduzione dei sintomatici ma anche dei casi diagnosticati perché si utilizzano sempre più tamponi per intercettare precocemente la malattia, ha detto il professor Brusaferro. In tutta Italia vi sono 106 comuni tutt'ora zona rossa, dislocati in 9 Regioni, alcune zone finiranno comunque nei prossimi giorni. Nel mondo i morti provocati da coronavirus hanno superato i 190mila, mentre i casi complessivi sono più di 2 milioni e 700mila.



