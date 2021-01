Istituto superiore di Sanità: "Dopo 5 settimane di crescita l'indice di trasmissibilità Rt scende"

I dati in Italia

Dopo cinque settimane di crescita finalmente l'indice Rt di trasmissibilità scende. Al momento sono 4 le Regioni con una classificazione a rischio alto, contro le 11 della settimana scorsa. Anche l'indice Rt dell'Emilia Romagna è sceso a 0,97, mentre venerdì scorso era 1,13 ma, puntualizzano dalla Regione, per scendere alla fascia di rischio inferiore, e approdare dunque in zona gialla, bisogna avere per almeno due settimane consecutive un Rt inferiore a 1. Il ministro della Salute tra l'altro anticipa una novità proprio circa il calcolo dell'Rt: con l'85% dei morti per Covid che riguarda gli over 70, ha spiegato, una volta vaccinati i 9 milioni di anziani sarà possibile anche cambiare i parametri con cui oggi viene calcolato l'Rt.





E a proposito di vaccini, visti i ritardi di Pfizer, il commissario Arcuri valuta una richiesta danni con l'avvocatura. I dati mostrano un incremento di 13.633 sui casi totali; scendono terapie intensive (2.390, -28) e reparti Covid (21.691, -354), calano sotto quota 500 le vittime (+472, 84.674). In Emilia-Romagna su oltre 21.700 tamponi effettuati sono 1.347 i nuovi positivi. Due in più le terapie intensive (220), ma diminuiscono gli altri ricoverati Covid (2.402, -54). 43 i decessi, tre donne a Rimini (di 68, 79 e 94 anni), dove i casi in più sono anche oggi meno di 100 (+97, 43 sintomatici). Su 437 nuovi positivi in totale nelle Marche, 91 sono quelli in più nella provincia di Pesaro Urbino. All'ultimo vertice europeo è stato deciso di lasciare aperte le frontiere, con strette e quarantene a seconda delle zone: per entrare in Francia ad esempio è necessario il tampone molecolare. La Danimarca, che chiede un test negativo al Covid-19 per tutti i viaggiatori, ha sospeso i voli dagli Emirati, perché sospetta irregolarità nei test. Il Portogallo da domani sospende i collegamenti col Regno Unito. In Israele invece, che ha vaccinato 2 milioni e mezzo di persone, e 850mila sono alla seconda dose, i casi di Covid scendono sensibilmente. A Pechino infine nuovo test di massa per 2 milioni di persone circa, per contrastare i rischi dei casi importati di coronavirus.

Nel video l'intervento del professor Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute