Istituto superiore di Sanità: "Dopo cinque mesi dalla fine del ciclo vaccinale efficacia scende dal 74% al 39%"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Secondo l'Istituto superiore di Sanità, dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale Covid-19, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% al 39%. Invece per quanto riguarda la prevenzione delle forme severe di Covid-19, l'Iss rileva che rimane elevata l'efficacia vaccinale, pari al 93% rispetto ai non vaccinati. Sono sette le Regioni che superano la soglia di allerta del 10% per l'occupazione delle terapie intensive, alcune sono già in zona gialla, altre si aspettano di entrarvi per il periodo di Natale. Si tratta di Calabria (11,8%), Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), Bolzano (18%), Trento (16,7%) e Veneto (12,4%). Intanto parte il 16 dicembre la somministrazione del vaccino per i bambini tra 5 e 11 anni. E' di poco più di 21mila l'incremento odierno (21.042, tasso al 3,7%); aumenti tutto sommato contenuti in terapia intensiva (+2), e nei reparti Covid (+56); tornano sotto cento le vittime, 96 da ieri.







In Emilia-Romagna sono 1.733 i nuovi positivi, il tasso di positività resta alto, al 5%. 7 i decessi, mentre sono stabili le terapie intensive e crescono di 7 i ricoveri ordinari. 171 i casi in più a Rimini (115 sintomatici). La variante Omicron potrebbe causare, nello scenario peggiore, fino a 75mila morti in Inghilterra entro la fine di aprile se non saranno adottate nuove restrizioni, in base agli ultimi dati pubblicati dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine che indicano una previsione tra le 25mila e le 75mila vittime nei prossimi cinque mesi. Nello scenario più ottimistico, riporta il Guardian, si prevede un'ondata che potrebbe portare a oltre duemila ricoveri al giorno e 24.700 decessi da dicembre a fine aprile.