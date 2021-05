EMERGENZA SANITARIA Istituto superiore di Sanità: sperimentazioni su un vaccino anti-Covid di lunga copertura Studi in Gran Bretagna: mix di vaccini AstraZeneca e Pfizer è sicuro

L'Istituto superiore di Sanità sta sperimentando un potenziale modello di vaccino di lunga copertura contro Sars-Cov2. Attualmente il vaccino è in fase di studio preclinico, su modelli animali. Uno studio della Northwestern University invece rassicura sull'utilizzo dei vaccini in gravidanza, che non danneggiano la placenta. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, dopo aver ipotizzato che finito il target degli over 40 di fatto si apriranno tutte le vaccinazioni senza più distinzioni, ha altresì ostentato ottimismo circa l'aumento dell'orario del coprifuoco, alle 23 o alle 24. E' di oltre 8.000 l'incremento sui casi totali (8.085, su 287.026 tamponi). Scendono sotto 1900 le terapie intensive (1.893, -99), in forte calo anche i ricoveri (13.608, -672); 201 i decessi (123.745).

[Banner_Google_ADS]



In Emilia Romagna sono già oltre 30.600 le persone tra i 50 e i 54 anni che si sono registrate per le vaccinazioni, che partiranno entro la prima settimana di giugno. In Regione sale lievemente l'incidenza dei positivi (618) sui tamponi effettuati (23.936), rimando comunque al 2,6%. Scendono di altri 55 i ricoverati, sotto ai 1200 quelli nei reparti ordinari (163 terapie intensive, -15; 1.199 reparti Covid, -40). 18 i decessi, 1 a Rimini (una donna di 91 anni), dove i casi in più sono 46 (14 sintomatici). Da una sperimentazione condotta in Gran Bretagna l'utilizzo di un mix di vaccini anti-Covid, come AstraZeneca e Pfizer, non comporta preoccupazioni per la sicurezza: lo studio non ha verificato sostanziali differenze tra una prima dose AstraZeneca e un richiamo Pfizer o viceversa. Uno studio simile era stato annunciato anche dall'Istituto Spallanzani di Roma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: