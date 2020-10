Istituto superiore di Sanità sui positivi da Covid-19: "Asintomatici ormai all'80%"

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, chiede lockdown mirati nelle zone dove il virus circola di più, come Milano e Napoli, “dove si può prendere il Covid entrando al bar – dice – al ristorante, o prendendo l'autobus, perché il virus circola tantissimo e stare a contatto stretto con un positivo è molto facile”. Per il responsabile del coordinamento dei pronto soccorso Covid lombardi, “l'unica cosa da fare è chiudere tutto”, ma il presidente Fontana dice no. Intanto a Genova nuova ordinanza che impone dalle 21 alle 6 limitazioni alla mobilità. Non si esce neanche per passeggiare.





Nell'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, che ha ripreso i suoi incontri con la stampa come nel momento più difficile dell'epidemia, si sottolinea come col passare del tempo si evidenzia in percentuale un netto incremento dei casi asintomatici o paucisintomatici, con gli asintomatici che sarebbero ormai l'80%, e che a differenza delle prime settimane dell'epidemia c'è una marcata riduzione dei casi severi e dei decessi. Oggi l'incremento dei casi totali è 21.994, su oltre 170mila tamponi, quasi 50mila più di ieri. 18.406 i nuovi positivi. Aumentano i morti, 221 in un giorno, 80 più di ieri. 127 le terapie intensive in più, giunte ormai a 1.411.

In Emilia-Romagna su un nuovo record di tamponi (21.401) sono 1.413 i nuovi positivi in Emilia-Romagna, di cui 772 asintomatici. 15 i decessi, di cui uno a Cesena. 137 i casi in più a Rimini, con 48 sintomatici. Il presidente Bonaccini annuncia che i test sierologici gratis in farmacia in Emilia-Romagna saranno estesi anche al personale docente e non della scuola.